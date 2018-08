Crollo ponte Genova, Toti: rimossa buona parte delle macerie

“Quando stasera scattera’ l’allerta meteo gialla su Genova, i lavori nell’alveo del torrente Polcevera per rimuovere le macerie del ponte Morandi si fermeranno per precauzione. Buona parte delle macerie e’ gia’ stata rimossa tranne un grande pezzo che serve ai magistrati per le analisi. Il pezzo non e’ cosi’ grande da impedire il deflusso delle acque del torrente. Siamo ragionevolmente tranquilli, anche se e’ certo che piovera’. Il ponte e’ in una situazione certamente di instabilita’ e quindi e’ bene essere molto prudenti”: lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti.