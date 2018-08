Crollo ponte Genova: “Domani un minuto di silenzio al Parco Archeologico di Selinunte”

“Domani sera prima dell’inizio dell’evento culturale dedicato alla Sicilia, osserveremo un minuto di silenzio per testimoniare vicinanza a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari nel crollo del Ponte di ieri a Genova”. Lo ha annunciato Enrico Caruso, Direttore del Parco Archeologico di Selinunte.

Domani il sito archeologico ospiterà un altro importante evento, questa volta dedicato alla cultura siciliana. Ospite d’onore della serata sarà l’attrice e regista Luana Rondinelli.

“Domani la sicilianità andrà in scena” al Parco Archeologico di Selinunte per la seconda volta dopo il successo della commedia “Lu Catechismu”. Musica, poesia e recitazione con un unico comune denominatore: la Sicilia e la sua ricchezza storica e culturale. Il nostro cuore sarà a lutto ma pensiamo che la cultura possa essere portatrice di messaggi di solidarietà e di amore.