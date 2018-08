In riferimento al crollo del ponte Morandi a Genova, “qualsiasi verifica strutturale sulle opere in concessione” è compito “del concessionario“: lo spiega il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture in una nota, in cui si sottolinea che “i controlli del concedente sono prioritariamente rivolti all’ottemperanza degli obblighi convenzionali“.