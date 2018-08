Crollo ponte Genova: procura pronta ad autorizzare l’abbattimento del moncone est

In caso di concreto pericolo, la procura di Genova è pronta ad autorizzare l’abbattimento del moncone est di ponte Morandi, sequestrato il 17 agosto, che si trova sopra gli edifici evacuati di via Porro.

Ieri sera e queste mattina sono stati segnalati scricchiolii che hanno portato i Vigili del fuoco alla sospensione del recupero beni da parte di cittadini sfollati.

Al momento sono in corso verifiche tecniche e di staticità, ma la Procura è pronta, nel momento in cui vigili del fuoco e protezione civile chiedessero l’autorizzazione all’abbattimento, a concederla immediatamente per garantire l’incolumità pubblica.