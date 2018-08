Crollo ponte Genova: no ai funerali di Stato per le vittime residenti a Torre del Greco

No ai funerali di Stato per le quattro giovani vittime del crollo del ponte Morandi residenti a Torre del Greco: i familiari di Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione hanno deciso che le esequie dovranno svolgersi nella città vesuviana. L’annuncio è stato dato dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba: “I resti mortali dei quattro ragazzi partiranno domani mattina da Genova alle 5 per giungere in Campania nel primo pomeriggio“. I funerali si svolgeranno nella basilica di Santa Croce alle 17:30.