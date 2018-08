“Siamo gia’ pronti ad aprire un fascicolo per omicidio plurimo e disastro colposo“, ha dichiarato il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, in riferimento al crollo di ponte Morandi. Il fascicolo, una volta aperto, sara’ a carico di ignoti, perché non si conosce ancora “il perimetro della tragedia“.