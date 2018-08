Crollo ponte Genova, Procura: problemi già prima degli anni ’90

“E’ un disastro con il crollo di una struttura importantissima che presentava evidentemente dei problemi anche da lunga data ed è necessario analizzare in questi periodi di tempo cosa è successo, cosa è stato e non è stato fatto e cosa poteva essere fatto. Si possono evidenziare problemi già prima degli anni ’90, quando sono stati ristrutturati i primi stralli“: lo ha dichiarato oggi il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, durante una conferenza stampa in Procura, facendo il punto sulle indagini sul crollo di Ponte Morandi.