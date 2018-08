La richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per Genova avanzata dalla Regione Liguria alla presidenza del Consiglio per affrontare il crollo del ponte autostradale Morandi ammonta a 5 milioni di euro di interventi urgenti: lo ha reso noto l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone in un punto stampa insieme al capo della Protezione civile Angelo Borrelli e al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.