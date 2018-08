Crollo ponte Genova, Renzo Piano: l’area della Val Polcevera “ha un grande valore urbanistico”

A Genova l’area della Val Polcevera interessata dal crollo del ponte Morandi “è di grandissima importanza” anche se “sostanzialmente periferica. Ho lavorato sempre sul tema delle periferie, un’area di trasformazione, industriale e ferroviaria, un’area di straordinaria importanza per la citta’, Genova non puo’ pensare di crescere ne’ verso mare ne’ verso monte, quindi l’area dove passava il ponte ha un grande valore urbanistico“: lo ha dichiarato oggi Renzo Piano, dopo la riunione in Regione Liguria con il governatore Toti, in occasione della quale ha presentato la sua “idea di ponte”.