Crollo ponte Genova, Vigili del Fuoco: ricerche mai sospese

A Genova “le ricerche di vittime e dispersi non sono mai state sospese e continuano tuttora“: lo ha dichiarato il Comando generale dei Vigili del fuoco sottolineando che si sta continuando a lavorare sia nei pressi del pilone della parte crollata sia nella zona della ferrovia. “Il ponte è monitorato costantemente perché, come evidente da ieri, ci sono rischi ma le attività non hanno mai subito interruzioni“.