Crollo ponte Genova: a Salerno verifiche sul Viadotto Gatto

“Il Comune di Salerno, per quanto di sua competenza, svolge una costante opera di monitoraggio delle infrastrutture presenti nel territorio comunale“: lo spiega una nota ufficiale dell’amministrazione comunale, in riferimento alla sicurezza del Viadotto Gatto, dopo la tragedia di ieri a Genova. “A tale riguardo giova ricordare, insieme ai complessi lavori attualmente in corso sulla Tangenziale a cura dell’Anas, che l’Amministrazione Comunale ha affidato alla societa’ Istemi il compito di svolgere una verifica statica e funzionale del Viadotto Gatto. Tale attivita’, in corso dallo scorso mese di maggio, si sta espletando minuziosamente attraverso prove di carico, rilievi, droni ed ogni utile ausilio tecnologico. La consegna della relazione finale e’ prevista come da cronoprogramma a breve“.