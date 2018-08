Crollo ponte Genova, Salvini: assumeremo 1500 vigili del fuoco in 1 anno

Sui vigili del fuoco “ho ereditato un piano assunzioni di 1600 unita’, stiamo lavorando per assumerne 1.500 nell’arco di un anno“, ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in un’intervista a Radio24.

Salvini ha parlato dell’impegno di destinare “12 milioni di euro” per acquistare automezzi, vetture e la strumentazione necessaria al Corpo dei vigili del fuoco.