Crollo ponte Genova, Salvini: “Qualcuno ha sbagliato e deve pagare”, “non sarà l’ennesima strage impunita”

“Qualcuno ha sbagliato e qualcuno deve pagare. Poi i giudici faranno i loro approfondimenti. Ma è chiaro che chi doveva controllare non lo ha fatto“: lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a “In Onda” su La7 in merito al crollo del ponte Morandi di Genova. “Questa non può rimanere l’ennesima strage impunita“. “La causa del crollo di un viadotto senza allarme apparente da cosa è dovuto? Può essere stata la pioggia, i fulmini, i marziani o la mancata manutenzione se un ponte viene giù?“.