“L’ho percorso centinaia di volte quel ponte li’, pero’ adesso da cittadino italiano faro’ di tutto per avere nomi e cognomi dei responsabili passati e presenti perche’ e’ inaccettabile che in Italia si muoia così“: questo il commento del ministro dell’Interno Matteo Salvini a Catania in riferimento al crollo del ponte a Genova.