Crollo ponte Genova, Salvini: nessuno dica che è stata la pioggia

“Nessuno mi venga a dire che il ponte è crollato perché pioveva. E’ inaccettabile che qualcuno delle Autostrade dica non c’erano segnali preoccupanti“: lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini in un’intervista al Tg2. “Siamo pieni di tragedie dove nessuno ha pagato. Spero che per una volta ci sia uno con nome e cognome che paghi“. “Quel tratto di autostrada deve avere il nome e cognome di una persona che doveva garantirne la sicurezza e poi c’e’ una societa’ privata che controlla quell’autostrada, con nomi e cognomi , un consigliere di amministrazione, lauti stipendi…“.