“La Sampdoria e la Fiorentina non giocano. Enrico Preziosi non gioca, quindi neanche il Milan. E si e’ unita anche la Juventus. Prevarra’ il buon senso: le partite si recuperano, i morti no. I cittadini di Genova sono uomini coraggiosi, forza Genova. Faccio appello ai sampdoriani e alla citta’ per avere una reazione positiva“: lo ha dichiarato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, in un’intervista a RMC.