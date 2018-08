Crollo ponte Genova: al momento nessun episodio di sciacallaggio

“Da ieri sera e durante tutta la notte sono stati predisposti servizi di vigilanza dinamica per prevenire episodi di sciacallaggio nelle case evacuate che per fortuna non ci sono stati”: lo ha dichiarato all’Adnkronos il dirigente dell’ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura di Genova Alessandra Bucci in riferimento alle misure adottate per prevenire episodi di sciacallaggio a seguito del crollo del Ponte Morandi sull’autostrada A10 a Genova, che ha costretto all’evacuazione oltre 400 persone. “I servizi di vigilanza sono stati effettuati sia dalla polizia che dai carabinieri anche per evitare che le persone evacuate tentassero di entrare negli edifici esponendosi a pericoli”. “Sul posto ci sono i vigili del fuoco che stanno lavorando con mezzi specializzati per rimuovere più massi possibili dal luogo dell’incidente. Non sappiamo ancora quante persone ci siano ancora sotto le macerie”.