Crollo ponte Genova, Serie A: rinviate Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa

In riferimento al crollo del ponte Morandi a Genova, è ufficiale il rinvio di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, incontri validi per la prima giornata di campionato: lo rende noto la Lega Serie A. “Il presidente della Lega Serie A – si legge nel comunicato – viste le richieste di rinvio delle proprie partite, programmate per domenica 19 agosto alle ore 20.30, da parte delle società Genoa e Sampdoria, in conseguenza della tragedia che ha colpito la città di Genova, e raccolto il parere favorevole da parte delle Società Milan e Fiorentina, dispone il rinvio a data da destinarsi degli incontri Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa“. “Le date dei recuperi delle due partite verranno comunicati nei prossimi giorni nel rispetto delle norme regolamentari in vigore”.