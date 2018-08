Crollo ponte Genova: gli sfollati chiedono di potere rientrare nelle case per prendere medicine ed effetti personali

Gruppi di persone evacuate dalle proprie case, a causa del crollo del ponte Morandi a Genova, hanno chiesto di poter rientrare nelle abitazioni abbandonate per prendere effetti personali e medicine destinate soprattutto alle persone anziane ma per motivi di sicurezza nessuno potrà rientrare nel proprio appartamento, soprattutto se si trova sotto il moncone del ponte.

Solo i vigili del fuoco possono entrare nelle case a rischio crollo per recuperare medicinali e materiali urgenti mentre nelle case non a rischio diretto di crollo accompagnano i cittadini.