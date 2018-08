Crollo ponte Genova, sottosegretario: “Lo Stato non pagherà”

“Lo Stato semplicemente non pagherà. Se si verificasse che c’è una responsabilità, come temiamo, sul crollo strutturale, di mancanza o di lavori straordinari o comunque di sottovalutazione da parte delle perizie di parte, è chiaro che di fronte a una responsabilità, di fronte a una tragedia, sarebbe folle. Sarebbe l’unico paese che paga chi fa crollare un ponte“: lo ha dichiarato il sottosegretario alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi in un’intervista a Radio Number One in merito alla possibile revoca della concessione ad Autostrade.