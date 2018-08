Crollo ponte Genova, Strada dei Parchi: l’autostrada A24 e A25 “ora sicura, ma preoccupa il futuro”

“L’autostrada A24 e A25 e’ in sicurezza per quanto riguarda il presente, ma siamo preoccupati per il futuro“: lo ha dichiarato in un’intervista al Tgr Rai Abruzzo il vicepresidente di Strada dei Parchi, Mauro Fabris, in riferimento al crollo del ponte Morandi a Genova. “La situazione di un’autostrada che corre in territorio montuoso e ad alto rischio sismico, con 344 viadotti e 51 gallerie, e’ molto diversa dalle altre autostrade ed e’ attualmente sicura per tre ragioni“: “Innanzitutto perche’ dopo i terremoti dell’Italia centrale manteniamo un programma di monitoraggio costante e dettagliato per un’infrastruttura strategica e, anche dopo l’ultima recente scossa in Molise, abbiamo gia’ effettuato tutti gli accertamenti previsti”. “Da parte nostra abbiamo gia’ realizzato il 104,7% degli investimenti previsti per la manutenzione e messa in sicurezza, pari a 700 milioni. Infine ad oggi abbiamo gia’ speso 170 milioni per terminare la prima tranche dei lavori di antiscalinamento, ma per proseguire abbiamo bisogno che il governo sblocchi i 192 milioni previsti dalla legge sui fondi di coesione e sviluppo per il Sud“.