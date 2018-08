Crollo ponte Genova: termina l’allerta meteo, riprende la rimozione delle macerie

Terminata l’allerta meteo in Liguria, sono riprese a Genova le operazioni di rimozione delle macerie del ponte Morandi, crollate nel greto del torrente Polcevera.

Su posto anche i tecnici della procura che repertano i detriti alla ricerca di elementi utili per le indagini.

Interdetta tutta l’area area rossa (lato est del viadotto) dove vige il divieto per gli sfollati di entrare nelle case a recuperare i propri effetti personali, mentre potrebbe essere riperimetrata l’area sul versante ovest per consentire alle imprese di riprendere a lavorare: tra queste anche Ansaldo Energia.