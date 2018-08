Nel cedimento sono stati danneggiati 472 cavi in fibra ottica, impegnati da collegamenti trasmissivi verso Alessandria, Savona, Genova Palmaro, Arenzano e Ovada. Su quei collegamenti sono attivi impianti verso Aosta, Torino, Savona, Arenzano, Novara, Alessandria.

Il crollo del ponte Morandi ha messo alla prova anche l’infrastruttura strategica delle telecomunicazioni: il lavoro di una squadra di oltre 80 tecnici Tim è però riuscita a garantire che le comunicazioni proseguissero, e in condizioni di massima sicurezza per fare fronte all’emergenza.

article

1139606

MeteoWeb

Crollo ponte Genova: piano di emergenza Tim, nessun blackout

Il crollo del ponte Morandi ha messo alla prova anche l’infrastruttura strategica delle telecomunicazioni: il lavoro di una squadra di oltre 80 tecnici Tim è però riuscita a garantire che le comunicazioni proseguissero, e in condizioni di massima sicurezza per fare fronte all’emergenza. Nel cedimento sono stati danneggiati 472 cavi in fibra ottica, impegnati da

http://www.meteoweb.eu/2018/08/crollo-ponte-genova-tim/1139606/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/08/ponte-morandi-genova-2.jpg

crollo ponte genova

NEWS