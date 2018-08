Crollo ponte Genova, Commissione Mit: i tronconi sono da abbattere

In riferimento al ponte Morandi, parzialmente crollato il 14 agosto a Genova, la Commissione ispettiva del Mit ha stabilito che i tronconi sono da abbattere: nella relazione tecnica inviata alla struttura commissariale sono state fornite le informazioni sullo stato dei materiali che riguardano “la corrosione dei trefoli dei cavi di precompressione primari e secondari. Si ritiene necessario dare tale informazione tempestivamente alla protezione civile e ai soggetti interessati dalle operazioni e in merito a tempi e modalita’ dei prossimi provvedimenti da assumere per l’abbattimento dei tronconi del ponte“.