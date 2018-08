Crollo ponte Genova: utenti Twitter attaccano annunciatore tv “insensibile”

Utenti britannici si sono scagliati su Twitter contro il tono usato da un giornalista delle rete televisiva Itv per annunciare della tragedia del ponte Morandi a Genova: “Quante volte avete guidato sopra un ponte? Vi è mai passato per la mente che poteva crollare sotto di voi? Bene è quello che è accaduto oggi a Genova con devastanti conseguenze“, ha esordito ieri il presentatore delle news Tom Brady.

“Insensibile“, “senza cuore“, “scioccante“, “ridicolo“: numerose le reazioni di protesta su Twitter, racconta oggi The Sun. “Mancanza di tatto e rispetto nelle news di Itv sul disastro di Genova: non è un film d’azione, la gente è morta!!” twitta l’utente Jennifer Kagan. “Totalmente inappropriato il tono di Tom Brady per il crollo del ponte a Genova. Sembra che lo trovi divertente“, scrive Ann Bell.

Diversi utenti hanno chiesto che il giornalista si scusi pubblicamente.