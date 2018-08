Crollo ponte Genova: Vigili del fuoco: tempi di intervento molto lunghi

“Non sappiamo quanto durera’ il nostro intervento, sicuramente molto tempo: abbiamo allestito un campo base per dare supporto alle squadre. Sono 240 al momento i vigili del fuoco impegnati“: lo ha spiegato l’ingegnere Emanuele Gissi, dirigente del copro nazionale dei Vigli del fuoco, in riferimento al crollo del ponte Morandi a Genova. “Quello che facciamo non e’ un lavoro standard, quindi non possiamo dare una tempistica sul nostro intervento: ora lavoriamo per spostare il meno possibile, per muovere meno macerie per evitare di peggiorare le condizioni di eventuali feriti“. “Sperare che ci siano sopravvissuti è il nostro lavoro“.