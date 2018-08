Crollo ponte Genova: tra le vittime un’infermiera dell’ospedale di Alessandria

Tra le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova c’è anche un’infermiera siciliana che lavorava in ospedale ad Alessandria: l’azienda ospedaliera ha informato della morte di “Marta Danisi ventinovenne siciliana, che lavorava nella struttura come infermiera dal 20 aprile scorso“. Era originaria di Sant’Agata di Militello (Messina).

“Sono sconvolto e addolorato per la tragedia che ha colpito una nostra compaesana, la giovane Marta Danisi, deceduta in seguito al crollo del ponte Morandi a Genova. A nome di tutta la comunita’ santagatese esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per questo grande dolore e incolmabile vuoto che li ha colpiti. Sospendiamo in segno di lutto tutte le manifestazioni dell’estate santagatese fino al 20 agosto,” ha dichiarato Bruno Mancuso, sindaco di Sant’Agata di Militello