In seguito alla tragedia del Ponte Morandi crollato a Genova il 14 agosto e alla decisione del governo di ritirare le concessioni ad Autostrade per l’Italia, Atlantia non riesce a fare prezzo in avvio di contrattazioni a Piazza Affari a causa della pressione ribassista sul titolo. Le azioni segnano un ribasso teorico del 21,4%.