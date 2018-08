Crollo Ponte Morandi, Autostrade: “Istituito un nuovo fondo per le vittime”

“Raccogliendo anche il tuo appello, abbiamo istituito un nuovo Fondo per le vittime del crollo del viadotto Polcevera, che si aggiunge al nostro stanziamento nei confronti del Comune di Genova, annunciato nella conferenza stampa di sabato scorso, per soddisfare le prime esigenze delle famiglie colpite dalla tragedia e i bisogni degli sfollati”.

Così Autostrade per l’Italia rispondendo all’appello di Luigi Galvano sulla piattaforma Change.org. Per raccogliere bisogni e richieste, da oggi pomeriggio, rileva il gruppo, “sarà aperto un punto Autostrade per l’Italia all’interno del Centro Civico di Buranello. Le richieste potranno essere inviate anche via mail all’indirizzo autostradepergenova@autostrade.it”.

“Siamo profondamente vicini al dolore di chi è stato colpito dalla tragedia e faremo tutto ciò che possiamo per dare il nostro contributo. Grazie a te per la bella iniziativa e per lo spirito solidale che hai dimostrato!”, conclude Autostrade.