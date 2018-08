Crollo Ponte Morandi, Benetton: “Faremo di tutto per la verità”

Edizione srl, holding della famiglia Benetton che controlla Atlantia e Autostrade per l’Italia “e’ certa della determinata volonta’ di collaborazione con le Istituzioni e le Autorita’ preposte da parte della societa’ operativa Autostrade per l’Italia e della sua capogruppo Atlantia che, negli ultimi 10 anni, hanno investito oltre 10 miliardi di euro nell’ampliamento e ammodernamento della rete autostradale italiana”. Lo si legge in una nota della societa’.

Lo si legge in una nota in cui la società “a nome dei suoi azionisti e del suo management, esprime profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e la propria vicinanza ai feriti e a tutti coloro che sono stati coinvolti nel tragico crollo avvenuto a Genova”.

Edizione Srl, holding della famiglia Benetton e azionista di riferimento di Atlantia, “partecipata tramite la società di diritto italiano Sintonia, farà tutto ciò che è in suo potere per favorire l’accertamento della verità e delle responsabilità dell’accaduto”.

