Crollo ponte Morandi a Genova: chiusure al trasporto pesante

“In accordo con i terminalisti da domani faremo una chiusura al trasporto pesante dalle 7.30 alle 9.30 del mattino e dalle 17 alle 19 di sera, solo nelle ore punta. Stiamo cercando di ottimizzare tempi“: lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci durante una conferenza stampa in Regione nella quale sono stati illustrati i provvedimenti legati alla viabilità e al traffico in risposta all’emergenza del crollo di ponte Morandi.

Per gli automobilisti con la chiusura del tratto interessato dal crollo, l’uscita di Genova Aeroporto sarà interessata da una modifica di viabilità: per chi è in uscita dall’autostrada il percorso verso il centro sarà quello verso la rotonda di Sestri e poi in direzione di via Guido Rossa: viceversa venendo dal centro si potrà utilizzare per l’accesso alla A10 la rampa attuale di uscita dalla A10, eliminando il semaforo.