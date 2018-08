Crollo ponte Morandi a Genova, esperto: “Impossibile rifarlo in 5 mesi”

In merito all’ipotesi circolata in questi giorni, secondo cui Autostrade per l’Italia avrebbe intenzione di ricostruire il ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto, in 150 giorni, Ian Firth, professore esperto in ingegneria civile, ha dichiarato: “Ricostruire il ponte di Genova in cinque mesi e’ impossibile. E per di piu’ non avrebbe davvero alcun senso“. “In cinque mesi non si rifa’ un ponte di quella lunghezza e complessita’, sopra le case, un torrente e una ferrovia. Ci vogliono dai due ai tre anni. Ma soprattutto non ha alcun senso rifare, com’era, il Ponte di Riccardo Morandi che era innovativo negli anni ’60, ma sappiamo che ha sempre avuto problemi dopo e che e’ stato progettato secondo una tecnica (il calcestruzzo armato precompresso) che oggi e’ completamente superata“.