Viadotto Morandi, il sindaco di Genova: “La città vuole un ponte di altissima qualità il più in fretta possibile”

‘‘La ricostruzione la deve fare Autostrade perché sono loro i concessionari fino a quando non c’è una nuova legge che dice che deve farla qualcun altro, noi aspettiamo quello che ci dirà il Governo”: lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci in un’intervista a Rtl 102.5.

Sul progetto presentato da Renzo Piano, Bucci spiega che ”anche su quello, li mettiamo tutti insieme intorno un tavolo e li facciamo lavorare, questo è quello che vuole la città. La città non vuole battaglie politiche ma un ponte fatto di altissima qualità il più in fretta possibile, io rappresento la città e starò in piedi di fronte a tutti a dire queste cose”.