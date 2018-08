Termina l’estate meteorologica: a Bolzano stagione molto calda

Termina oggi l’estate meteorologica 2018: secondo il Servizio meteo della Provincia di Bolzano, si chiude una stagione caratterizzata da temperature molto calde, con valori compresi tra 1 e 1,5°C al di sopra della media di lungo periodo.

Il picco massimo è stato registrato durante l’ondata di calore che ha colpito tutto l’Alto Adige all’inizio del mese di agosto: il 1° agosto a Bolzano si sono rilevati 37,8°C.

In riferimento alle precipitazioni, i mesi di giugno e luglio sono stati particolarmente secchi: il bilancio stagionale segna un 10% di precipitazioni in meno, con una punta del -40% di pioggia in alta val Venosta rispetto ai valori registrati nel lungo periodo.