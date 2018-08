Estate: boom di turisti stranieri e grande affluenza sulle spiagge

Nonostante una partenza incerta, determinata dal maltempo di giugno, l’andamento climatico favorevole di luglio ha contribuito a rimettere in carreggiata la stagione facendo segnare un aumento dell’1% degli italiani in viaggio, rispetto allo scorso anno. Lo rileva Federturismo Confindustria.

“Per il terzo anno consecutivo constatiamo con soddisfazione, dichiara il presidente di Federturismo Gianfranco Battisti, la crescita del turismo straniero verso il nostro Paese. Sono stati piu’ di 24 milioni i turisti esteri, tedeschi in testa (7 milioni), che hanno scelto l’Italia, in particolare il mare del sud e delle isole: Sicilia, Sardegna, Puglia, ma anche francesi e americani che hanno preferito le citta’ d’arte: Roma, Firenze e Venezia spendendo circa il 10% in piu’ per la loro vacanza”.

Agosto si conferma ancora una volta il mese prescelto per le ferie, anche se ormai gia’ dall’anno scorso si assiste ad un aumento a due cifre di prenotazioni per il mese di settembre. La permanenza media, sia dei turisti internazionali che di quelli domestici, e’ di 10 giorni con una preferenza per il pernottamento nelle strutture alberghiere, in particolare a 4/5 stelle.

La domanda estera nelle strutture luxury mostra un trend in aumento tra l’1 e il 3%. Cresce dell’1% il numero degli arrivi negli aeroporti italiani che, se si considera il solo mese d’agosto, sale al +4%. Infine, per gli italiani che hanno deciso di varcare i confini nazionali si assiste, grazie ad una rinnovata stabilita’, al ritorno sul medio raggio del Mar Rosso e della Tunisia, mentre per il lungo raggio la scelta ricade su Giappone, Thailandia e Stati Uniti.