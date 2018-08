Incidente nel tardo pomeriggio nel campo di volo di Fano: un turista, paracadutista, al momento di atterrare, forse anche per colpa del vento, ha sbagliato manovra, impattando violentemente al suolo e procurandosi la frattura di entrambe le gambe. Il 58enne è stato trasportato in eliambulanza agli Ospedali riuniti di Ancona per essere sottoposto in serata ad un intervento chirurgico.