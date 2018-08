Ferragosto: cielo coperto a Matera, numerosi visitatori in chiese e musei

A causa del cielo coperto che minaccia pioggia, sono affollati a Matera i luoghi come il “palombaro lungo” di Piazza Vittorio Veneto, il grande serbatoio idrico della Matera del Novecento, musei e chiese. I visitatori stanno comunque compiendo escursioni nei rioni Sassi in visita a chiese rupestri, musei e case della civiltà contadina e al sistema di raccolta delle acque.

Tra i luoghi più gettonati le balconate “Guerricchio” in piazza Vittorio Veneto, “Giuralongo” in via Duomo e “Pascoli” in piazza Ridola.