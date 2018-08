Maltempo, Ferragosto: picnic a rischio per 6,1 milioni di italiani

Il maltempo mette a rischio il picnic di circa 6,1 milioni di italiani che hanno programmato di trascorrere come tradizione il giorno di Ferragosto all’aria aperta con grigliate sul posto o piatti portati da casa: è quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixé dal quale si evidenzia che quasi sei italiani su dieci (57%) hanno comunque scelto di passare il Ferragosto fuori casa, da parenti/amici, in vacanza, al mare, in campagna o in montagna. “Anche con il tempo incerto la maggioranza degli italiani – spiega la Coldiretti – non ha dunque rinunciato per Ferragosto a trascorrere una giornata conviviale a tavola, raggiungendo parenti e amici nelle case, in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi che in caso di pioggia sono la piu’ valida alternativa alla tradizionale scampagnata. Solo per poco meno di un italiano su quattro (19%) – conclude la Coldiretti – il Capodanno dell’estate è infatti un giorno come gli altri mentre il 24% coglie l’occasione per stare in casa a riposare“.