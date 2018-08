Disastro di Fukushima: lavoratori di bonifica a rischio radiazioni

Le Nazioni Unite, per mezzo di 3 esperti, hanno effettuato un forte richiamo nei confronti del Giappone, affinché metta urgentemente in atto misure di protezione contro le radiazioni cui sono esposti migliaia di lavoratori impegnati a bonificare la centrale nucleare di Fukushima danneggiata dal terremoto e dallo tsunami del 2011. Nella bonifica sono impegnate persone “non informate adeguatamente dei rischi di esposizione alle radiazioni ed anche obbligati, in ragione delle loro difficolta’ economiche, ad accettare condizioni di lavoro pericolose“.