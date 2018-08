Fulmine su spiaggia in Salento: migliora 13enne colpito ieri, respira da solo

Sono in miglioramento le condizioni di salute del 13enne senegalese colpito ieri da un fulmine mentre si trovava su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento: ha delle ustioni, ma non è più intubato e respira da solo, e risponde bene agli stimoli.

Assieme al ragazzo erano presenti altre quattro persone, due delle quali sono state dimesse ieri sera.