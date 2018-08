Genova, crollo ponte Morandi: Autostrade presenta oggi il piano di demolizione

Autostrade per l’Italia illustrerà oggi pomeriggio alle istituzioni genovesi il piano per la demolizione e messa in sicurezza di ponte Morandi.

Al tavolo è atteso anche l’amministratore delegato della società.

Autostrade avrebbe già segnalato la disponibilità ad incontrare Renzo Piano che martedì scorso ha presentato alla Regione Liguria un progetto per il nuovo viadotto.