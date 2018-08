Germania: genitori distratti dallo smartphone, 300 bimbi annegati quest’estate

Oltre 300 bambini sono annegati al mare o in piscina quest’estate in Germania perché i loro genitori erano troppo distratti dai cellulari e li perdevano di vista: lo ha reso noto l’Associazione tedesca dei bagnini di salvataggio, la più grande al mondo. “Troppo pochi genitori e nonni stanno seguendo il consiglio: quando i tuoi figli e nipoti sono in acqua, metti via lo smartphone“, ha dichiarato al Guardian Achim Wiese, la portavoce dell’associazione dei bagnini.

“Notiamo quotidianamente che che le persone trattano le piscine come un asilo e semplicemente non prestano attenzione“, ha spiegato Peter Harzheim della federazione tedesca dei supervisori delle piscine. “In passato, genitori e nonni trascorrevano più tempo con i loro figli in piscina. Ma oggi sempre di più sono concentrati sui loro smartphone e non guardano né a destra né a sinistra, ne’ tanto meno prestano attenzione ai propri figli.”