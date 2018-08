Giappone: caccia alle balene “con finalità scientifiche”, pescati 177 cetacei in un anno

Il programma di caccia alle balene “con finalità scientifiche” del Giappone ha consentito la cattura di 177 cetacei in un anno, fino allo scorso maggio: lo ha reso noto l’Agenzia nazionale per la pesca, secondo cui in totale le baleniere giapponesi hanno pescato 134 balenottere boreali – specie a rischio – e 43 balenottere minori.

Il Giappone sostiene che il programma di caccia alle balene, che si apre il 17 maggio, sia finalizzato a condurre ricerche sugli ecosistemi marittimi tramite l’analisi del contenuto degli stomaci dei cetacei e della loro epidermide, i cui risultati vengono trasmessi alla Commissione internazionale per la caccia alle balene.

Il programma è da tempo oggetto di critiche a livello internazionale: gruppi e organizzazioni sostengono si tratti di un attività commerciale “mascherata” da progetto scientifico, perché la carne dei cetacei, dopo gli esami scientifici, viene commercializzata.