TV, Rai Storia: “Cronache dall’Antichità” racconta Giulio Cesare, gloria e caduta

Nel mese di gennaio del 49 a.C., il dado è tratto quando, passando il Rubicone, Giulio Cesare assalta il mondo con una sola legione e mette in moto la catena di eventi che porterà alla fine della Repubblica di Roma e alla nascita dell’Impero. Cinque anni dopo, nel marzo del 44 a.C., quando la situazione sembra ormai pacificata, il “dittatore a vita” viene ucciso in senato da un gruppo di congiurati guidati da Bruto e Cassio. Lo racconta “Cronache dall’Antichità”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 20 agosto alle 21.10 su Rai Storia. Sulle rive del Rubicone, nella casa di Giulio Cesare, nella Curia, nel Foro Romano e nel luogo del delitto, Cristoforo Gorno racconta il destino di un uomo il cui nome è diventato sinonimo di potere.