Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria: quel percorso è pericoloso, lì le guide ufficiali non entrano

Il percorso delle Gole del Raganello, lungo 13 km, nel Parco del Pollino, è ritenuto pericoloso dalle guide ambientali escursionistiche riconosciute che infatti non lo percorrono e non vi conducono gruppi di escursionisti: “Ogni volta che piove, l’alveo del fiume si modifica. Questo noi lo sappiamo bene e per questo non ci avventuriamo in queste gole: ai turisti le facciamo vedere dall’alto, o solo nella parte iniziale del percorso, per fargli vedere il ponte del diavolo,” ha spiegato all’AdnKronos Domenico Gioia, coordinatore delle guide ambientali escursionistiche della Calabria, che si trova a Civita per seguire le operazioni di soccorso. Inoltre “l’allerta meteo c’era e la prima cosa che fa una guida professionista, prima ancora di bere il caffè, è controllare il meteo e rinunciare ad escursioni che possono presentare dei pericoli“. Le persone che sono state travolte “erano ‘autonome’, oppure al seguito di guide non riconosciute né dal parco né dall’Aigae“, sottolinea Gioia.