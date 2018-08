Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria: oggi allerta meteo “livello giallo su tutto il territorio regionale”

Il direttore del centro funzionale multirischi del’Arpacal, Raffaele Niccoli, illustra in una nota la situazione meteorologica prevista per oggi, alla luce della tragedia verificatasi ieri pomeriggio nel torrente Raganello a Civita.

“Facendo seguito al messaggio di allertamento unificato n. 259, emesso nella giornata di ieri si evidenzia come lo stesso comprendeva un “avviso di criticita’ idrogeologica – idraulica e temporali” per la giornata odierna di livello giallo su tutto il territorio regionale. Tale avviso – spiega Niccoli – e’ stato emesso poiche’, per la giornata odierna, sono previste elevati indici di instabilita’. Nello specifico si prevedono precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati anche moderati (20-60 mm/24h). Tali fenomeni saranno piu’ probabili sulle dorsali montane e quindi anche sul Pollino, oltre che sul versante tirrenico meridionale. Per quanto sopra al fine di garantire la sicurezza dello svolgimento delle attivita’ di Search and rescue (Sar), si raccomanda la massima attenzione al personale presente in alveo. Comunque, questo centro funzionale regionale multirischi – sicurezza del territorio, continuera’ a monitore h24 l’evolversi della situazione meteorologica emettendo, se del caso, ulteriori comunicazioni, in costante raccordo con le componenti del sistema di protezione civile“.