Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria: “I corpi erano veramente segnati in maniera importante”

“Con la mia squadra, vicino la foce del Raganello, abbiamo recuperato 4 cadaveri. Li’ abbiamo capito l’imponenza e la potenza della piena perche’ i corpi erano veramente segnati in maniera importante. Appena ricevuto l’allarme ci siamo attivati. Erano circa le 15. Appena arrivati nelle Gole del Raganello abbiamo capito la gravita’ della tragedia. Ci siamo attivati per mettere in atto tutte le azioni necessarie per poter recuperare e salvare le persone in difficolta’. Le operazioni non si sono mai fermate, abbiamo lavorato anche questa notte“: lo ha raccontato Giacomo Zanfei, vicepresidente del Soccorso alpino Calabria, in merito alla tragedia verificatasi nel Parco del Pollino.