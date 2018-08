TV, Rai5: “I tesori dell’antica Grecia” l’età degli eroi

Un viaggio alla scoperta dei capolavori dell’antichità che hanno plasmato l’ideale della bellezza e dell’armonia in Occidente. Lo intraprende il critico d’arte e giornalista Alastair Sooke nella serie “I tesori dell’antica Grecia”, in onda da lunedì 20 agosto alle 20.20 su Rai5. La serie, in tre episodi, spiega quanta influenza ha avuto l’arte della Grecia antica nella storia e nell’evoluzione della nostra cultura. In ogni episodio Sooke visita i siti archeologici e i musei più significativi del Mediterraneo e d’Europa, per dimostrare quanto l’arte greca fosse frutto di un proficuo incontro di stili, tecniche e culture, che non lasciava inesplorato alcuna forma espressiva. Il viaggio di Sooke inizia dalla civiltà ellenica e dal ‘miracolo’ dell’arte greca classica, che più di tutte ha influenzato la nostra visione della perfezione artistica, della bellezza, del realismo. Sono stati i greci infatti a definire per primi cosa e come dovrebbe essere un’opera d’arte. Sooke spiega il ruolo fondamentale dell’arte per la nascita di una civiltà greca unificata, dopo secoli di piccoli regni separati, dalle radici culturali che affondavano in mondi remoti.

L’influenza delle culture del vicino e medio Oriente è stata molto importante, se non fondamentale, nello sviluppo della civiltà ellenica, sin dalla prima comparsa delle civiltà minoica e micenea, fino all’avvento di Roma, che sin dal 2° secolo a.C. ne ha riconosciuto il ruolo cardine negli equilibri del mondo antico.