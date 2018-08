Ricerca: l’ictus raddoppia il rischio di ammalarsi di demenza

Una ricerca condotta presso la University of Exeter Medical School ha passato in rassegna i dati di 36 studi tutti relativi a persone con una storia di ictus, per un totale di 1,9 milioni di persone, e ha studiato anche un campione di 1,3 milioni di persone che avevano avuto un ictus recentemente.

I risultati, pubblicati su “Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association”, hanno mostrato che avere avuto un ictus in passato è stato associato a un rischio quasi doppio (+70%) di demenza, mentre averlo avuto recentemente è associato a un rischio più che doppio.

Secondo l’autrice Ilianna Lourida, è necessario rafforzare la prevenzione dell’ictus e ottimizzare la gestione dei casi in considerazione dell’elevata diffusione dell’ictus e la suddetta correlazione rilevata tra ictus e demenza.