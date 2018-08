Secondo i primi rilevamenti non ci sarebbero problemi per quel che riguarda il fumo sprigionato.

Incendio ieri sera nella discarica Aral , in frazione Castelceriolo , ad Alessandria : è il secondo rogo secondo dopo quello di cinque giorni fa.

Incendi: rogo in discarica ad Alessandria, fiamme domate

